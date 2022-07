Frontera: Inauguran Biblioteca Profesora Cenobia

FRONTERA., COAH.-"Deberían haber más mujeres como la Profesora Cenobia Delgado Hernández, el Director estatal de Bibliotecas me planteo hace unos meses que había la posibilidad de una biblioteca más y me dijo que nos faltaba un espacio y el nombre y sin dudar le dije, el nombre no falta, pues la maestra Cenobia, quien fue valerosa, le dio nivel y estatus a esta ciudad", dijo el Alcalde Roberto Piña al inaugurar la nueva biblioteca en la colonia Borja.

El edil fue el encargado de cortar el listón inaugural de este nuevo espacio para la cultura, acompañado del Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, hijo de la maestra, quien formó 28 generaciones de hombres y mujeres de bien, que hasta ahora la recuerda porque fue una mujer de carácter pero de mucho corazón, quien llevó la educación a otro nivel y entregó sus estudiantes lo mejor de sus conocimientos durante muchos años de servicio.

Fueron las Escuelas Victoriano Cepeda de la colonia Occidental y Niños Héroes de Chapultepec de la Sierrita, donde prestó su servicio hasta los últimos días de su vida, pues si bien fue una mujer que al fallecer era joven aún, logró apoyar a una gran cantidad de niños, hoy adultos que la recuerdan con mucho cariño.

Fue el Alcalde Mario Dávila Delgado quien visiblemente emocionado brindó unas palabras en memoria de su madre, resaltando que en tiempos difíciles para las mujeres, logró estudiar, salir a otra ciudad, forma a su familia, haciéndolos una de las familias más queridas del municipio.

"Mi mamá fue una gran maestra, recuerdo con amor a mi maestra de quinto año por que fue mi madre, quien por inquieto me "jaló" a su salón para cuidarme y vigilarme, pero algo que sí vi es que mi mamá siempre realizó su trabajo con amor, honradez y orgullo, por lo que agradezco a Roberto Piña, al Secretario de Educación Francisco Saracho y al Gobernador el haber distinguido a mi madre y a mi familia con este orgullo".