Frontera: Ineficiente el REPUVE

FRONTERA., COAH.- Como ineficiente catalogó al Registro Público Vehicular el coordinador de la UCD en la región José Alanís Rivera, esto por la lentitud del sistema de obtención de citas así como las pocas atenciones que se dan cada día.

"No es justo que la gente tenga que estar toda la madrugada despierta tratando que el sistema le genere una cita, eso es inhumano porque la mayoría de los dueños de vehículos extranjeros trabajan para llevar el sustento a sus hogares e incluso han tenido que faltar para estar frente a su computadora intentando por horas que el sistema les genere la tan anhelada cita".

Dijo que no es injusto que mientras en otros estados se abren de 1 a 10 módulos, el Coahuila solo se coloque uno por municipio, lo cual recalcó es una falla del Gobierno Federal para los Coahuilenses.

"El Gobierno Federal le esta fallando a la gente, porque de nueva cuenta engañan con la promesa de una regularización que no es para todos, ya que el sistema es confuso y no todas las personas pueden acceder a él, además no hay citas ya que se cubrieron las de todo el mes en pocos minutos por lo que no habrá tiempo para regularizar".

Mencionó que como líder de una organización tampoco pudo obtener las citas para sus agremiados, ya que de 100 que se solicitaron, menos de 10 se lograron, razón por la que pidió paciencia a los dueños de este tipo de autos que tienen la necesidad de regularizarlos.