Frontera: Invita Secretaria a Pueblos Mágicos

FRONTERA., COAH.- La Secretaria de Turismo llamó a la comunidad en general a hacer un turismo responsable durante esta semana santa y la semana posterior que es parte del periodo vacacional, esto con la intención de que se puedan disfrutar todos los pueblos mágicos y las áreas turísticas, recreativas y naturales sin riesgo alguno.

"Tenemos comunicación con los Alcaldes sobre todo con los de los pueblos mágicos para que en todo momento vigilen que las actividades se realicen apegados a los protocolos de sanidad, pues si bien los contagios de Covid-19 se han reducido de forma considerable, no queremos un nuevo brote que ponga en riesgo la salud de los Coahuilenses y de los visitantes", apuntó.

Azucena Ramos dijo que es muy importante ver como se están reactivando no solo los pueblos mágicos si no también espacios como plazas, quioscos, monumentos históricos y zonas de recreación en todos los municipios, lo cual da un plus a cada una de las regiones, sin embargo exhortó a la comunidad a cuidarse y no bajar la guardia para evitar un nuevo brote.

"En esta temporada se realizan actividades religiosas, bailes tradicionales y la apertura de zonas naturales para la recreación de las personas, esperamos que gracias al aforo de los visitantes la economía se vea beneficiada, pues durante los dos años iniciales de la pandemia se sufrió un gran golpe al sector turístico de todo el estado".

Pidió tanto a las autoridades como a los miembros de la comunidad el que se diviertan pero sin dejar de lado los cuidados correspondientes, esto para regresar a casa sanos y seguir aperturando espacios gracias a la reducción de los casos positivos de Covid-19.