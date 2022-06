Frontera: Piden a maestros atiendan a alumnos

FRONTERA., COAH.- "No estamos amenazando ni acosando a los docentes para que abandonen el plantón, lo que sí les pedimos que por lo menos una parte de ellos entre a clases y les brinde atención a los alumnos, ya que con este paro nacional se está retrasando en el caso de Frontera a más de 500 alumnos que están dejando de recibir sus clases debido al plantón que mantienen los docentes".

Mario Alberto Martínez, Director del plantel aseguró que los maestros están siendo apoyados en su movimiento sindical, sin embargo aceptó que solicitaron a los maestros que están cubriendo interinatos, que se integren a las clases presenciales en el salón, esto para evitar que los jóvenes pierdan una gran cantidad de horas clases por el paro protagonizado por los más de 26 maestros del Conalep en Frontera.

"Estamos creando un plan de trabajo para atender a los muchachos, pactamos conferencias, pláticas e intervenciones con algunos maestros, ya que el objetivo es que ellos participen del movimiento para exigir sus derechos como la homologación de salarios y terminaciones justas".

El Director mencionó que él está invitándolos a dar clases de manera normal para que no exista molestia entre los padres de familia y sobre todo para que los muchachos no pierdan más horas clase, pues los maestros mencionan que no existe fecha establecida para levantar el paro, el cual se está realizando a nivel nacional.