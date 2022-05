Frontera: Piden cuidar a niños de 5 años

FRONTERA., COAH.- Aunque no se han reportado casos de hepatitis aguda infantil entre la población, el Director de Salud Municipal llamó a la población en general a cuidar a los niños de 5 meses a 16 años de edad, toda vez que son al parecer las edades que han presentado positivos a este virus del que aún se desconoce cómo se adquiere y la forma en que puede curarse.

Norberto Figueroa dijo que la Hepatitis es producida por un virus que provoca inflamación del hígado y en los casos más graves se requiere de un trasplante para salvar la vida del paciente, sin embargo esta nuevo virus aún se desconoce cómo se propaga y sobre todo de donde viene por lo que es importante extremar precauciones para evitar un problema de salud pública que afecte a los niños.

Dijo que comúnmente la hepatitis se transmite de la manera denominada "Ano, mano, boca" es por eso que los niños y jóvenes deben de lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así como evitar meterse las manos a la boca, pues es ahí donde puede alojarse el virus, sin embargo se desconoce si esta variante se contagie de la misma forma.

"Aquí aún no se han dado casos pero debemos prevenir, no sabemos si es un adenovirus lo que está generando los contagios alrededor del mundo, lo único que sabemos es que la higiene puede ayudarlos y si ya sabemos la forma de cuidarnos debemos aplicarlo en la vida diaria, ya que hasta el momento no se cuenta con una vacuna contra este padecimiento y se han dado caso alrededor del mundo de niños que fallecen debido a que el hígado no resiste la intromisión del virus que lo provoca".