Frontera: Preocupa desabasto de medicamentos

FRONTERA., COAH.- Ante el preocupante desabasto de medicamentos en las instituciones de salud de la región, cada vez son más las solicitudes que se realizan por medio de la regiduría de equidad de género, siendo no solo medicamentos de alta especialidad sino también los más básicos para atender la presión arterial, diabetes y dolores diversos los que la gente requiere.

Estefanía López, regidora de Equidad de género dijo que para apoyar a la población se está realizando recolección de medicamentos de todo tipo, entregándolo a la gente que lo requiere siempre y cuando porten la receta correspondiente.

Dijo que para este tipo de apoyos no solo se echa mano de medicamentos donados, sino también se adquieren en farmacias de la localidad con la intención de brindar el apoyo a las personas, quienes en ocasiones sí cuentan con seguridad social pero durante meses no se les ha surtido sus recetas para atenderse de las dolencias o enfermedades que presentan.

La Regidora mencionó que para seguir ayudando, es necesario que la gente que cuente con medicamentos que no utilice y que no estén caducos, los done al departamento para que se brinde el apoyo a quienes más lo requieren.

"Hemos entregado tratamientos completos a las personas, incuso artículos de higiene como toallas húmedas, pañales, toallas sanitaria y material de curación, pues existen cada vez más personas que no cuenta con el recurso necesario para por lo menos contar con lo básico".

Cabe mencionar que quienes quieran donar pueden llamar a la regiduría a los teléfonos 6490010 extensión 112 para que aporten su dirección y ella misma acudirá por los medicamentos a domicilio, también por medio de la página de Facebook Fanny López o Fanny Rodríguez.