Frontera: Realiza Frontera Vicrucis viviente

FRONTERA., COAH.- Cientos de fieles católicos revivieron la mañana de ayer la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo anterior por medio de la recreación del viacrucis viviente que se llevó a cabo en las diversas parroquias del municipio de Frontera y la Región.

Miembros de la grey católica participaron de un recorrido que inició en la parroquia Verbo Encarnado de la colonia Occidental y concluyó en el templo San Isidro del mismo sector, trayecto en el que una gran cantidad de fieles revivieron las 14 estaciones que simbolizan la vía dolorosa de Jesús

Fue el joven Arturo Domínguez Rocha el encargado de "cargar" a cruz de Jesús durante el trayecto a su crucifixión, siendo la primer estación donde el llamado Rey de los Judíos s condenado a muerte, luego de que Poncio Pilatos acepta dejar libre al ladrón Barrabas ante la petición de los judíos presentes, lavándose este las manos ante la cruel decisión.

Durante el recorrido se pudieron escuchar los llantos de los ahí asistentes quienes aun sabiendo que esto era una representación, vivieron el dolor de Jesús de Nazaret en carne propia, asegurando que hoy en día se siguen condenando inocentes ante la mirada indolente de la comunidad.

Los golpes de los soldados se dejaban escuchar mientras gritaban "camina" rey de los Judíos, crees acaso que tenemos tu tiempo, mientras todos a su paso se burlaban de Jesús quien cargaba la cruz para salvar a la humanidad.

Jesús cae por primera vez debido al peso de la cruz, ante el llanto y la mirada sorprendida de los ahí presentes, quienes lo acompañaban con oraciones y cantos a su camino a la cruz.

Perdona a tu pueblo señor se escuchaba durante todo el trayecto, mientras el nazareno recorría el camino ceñido con una túnica blanca y una corona de espinas, ante el dolor de los golpes y el intenso calor que se dejaba sentir.

Poco a poco el viacrucis fue avanzando y a su paso una gran cantidad de personas se unieron, lo anterior para pedir por la salvación de los hombres, la reconversión y sobre todo el perdón de los pecados, lo cual ha decir del sacerdote es lo que los hombres necesitan para recobrar la paz.

Fue a llegar a la iglesia San Isidro que los actores, quienes se prepararon durante varios meses, vivieron unidos con la comunidad católica el momento más álgido de este recorrido, que fue ver como Jesús fue crucificado.

"Padre mío, ¿porque me has abandonado?, después se dejó escuchar "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", falleciendo en la cruz, ante la mirada de los fieles quienes no daban crédito a tan dolorosa escena, cuando la virgen maría recoge en sus brazos a su hijo muerto, quien fue golpeado y humillado en todo momento por los soldados.