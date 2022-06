Frontera: Siguen en paro Conalep Frontera

FRONTERA., COAH.- Docentes del plantel Conalep Frontera denunciaron el acoso que están sufriendo por parte de la dirección del plantel educativo, esto debido a que llevan más de 48 horas en paro total de labores y por medio del director se les solicitó que regresaran a las aulas, lo que causó molestia entre los maestros.

Vamos a mantener el plantón porque no hemos recibido ninguna respuesta positiva a nivel nacional y solo estamos exigiendo lo que es justo para nosotros, dijo Rogelio Montano Alfaro, Sub Delegado del Setac en Coahuila.

Mencionó que los docentes no pueden levantar el paro total de labores porque consideran injusto que están trabajando sin un futuro seguro, ya que les otorgan sueldos bajos, no tienen contrato que les permita hacer antigüedad y muchos de las prestaciones de ley no las reciben, lo cual consideran injusto.

"Los maestros estamos recibiendo amenazas porque no queremos reintegrarnos a las clases presenciales, estamos aquí en el plantel pero no vamos a ingresar a dar clases porque simplemente estamos en paro total de labores y esto es a nivel nacional, por lo que no vamos a caer en presiones de la dirección y seguiremos en pie de lucha hasta que se resuelvan nuestras peticiones".

Cabe mencionar que hasta el momento los docentes no tienen una fecha tentativa para levantar el paro total de labores con el que exigen mejores salarios y otros beneficios, pues aseguran que si dan un paso atrás, el gobierno federal menos va a hacer caso a la solicitud que docentes de todo el país están realizando.