Frontera: Sospecha Piña revanchismo

FRONTERA., COAH.- Si a Frontera le da resfriado a Monclova le da pulmonía, por lo que no tiene lógica que nosotros como municipio tengamos 40 colonias sin agua y en Monclova no tengan este problema dijo el Alcalde Roberto Piña Amaya.

El edil dijo que se tiene que revisar con total claridad el problema del agua ya que si Monclova no presenta problemas de desabasto, Frontera debería estar en la misma situación y no es así.

Dijo que será a partir del mes de julio que él tome la presidencia del consejo de SIMAS que verdaderamente se tendrá que investigar y realizar los estudios necesarios para determinar el porqué de la falta de agua, cuando históricamente el municipio de Frontera provee de agua a varios municipios de la región, incluido Monclova.

Explicó que el 90% de las colonias del municipio cuentan con agua por gravedad y solo a una colonia se le lleva por medio de rebombeo, por lo que no se tendría que tener tantos problemas por la falta de agua.

Piña Amaya explicó que tiene una muy buena coordinación con el Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado quien incluso se comprometió a apoyarlo en el problema, esto con la intención de determinar por qué se tienen tantos problemas de falta de agua, descartando que esto pueda ser un problema personal con los líderes del sistema.

"No se debe hacer un ejercicio incorrecto de recurso con la ciudadanía, los habitantes de todas las colonias saben que no soy yo el operador del sistema de agua, por lo que a partir de julio que yo tome la presidencia del consejo, las reuniones serán en pozuelos, sin galletitas, fruta o desayuno y es ahí donde nos daremos cuenta si existe o no un problema de agua que solo afecta al municipio o es otra la situación que se tiene que atender".