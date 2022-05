Frontera: Suspenden clases por falta de agua

FRONTERA., COAH.- Más de 150 estudiantes de la Escuela Primaria Venustiano Carranza fueron regresados a sus domicilios debido a que la institución no contaba con agua, toda vez que por las reparaciones que se están realizando en el sector, no entró agua al a cisterna por lo que los estudiantes no pudieron recibir sus clases del día.

EL Director del plantel dijo que desconocían que la cisterna se encontraba vacía, por lo que tuvieron que regresar a los alumnos al no estar el plantel en condiciones de recibirlos, ya que se tiene que contar con agua para que se laven las manos de forma constante dijo el Director.

Mario Villarreal dijo que luego de regresar a los estudiantes a sus hogares, el personal docente y los directicos realizaron la petición de apoyo a la presidencia municipal y al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, por lo que esperan que el día de hoy ya esté resuelto el problema y los estudiantes puedan quedarse a recibir sus clases de forma normal.

Explicó que diariamente llega el agua a la colonia Borja donde se ubica el plantel, sin embargo al ser estudiantes de dos planteles los que acuden diariamente a clases en la institución, se tiene que llenar todos los días la cisterna, de lo contrario no se puede contar con el servicio de agua para la correcta higiene de los estudiantes.

Explicó que la totalidad del personal docente se quedó en el plantel debido a que los estudiantes fueron devueltos solo por el problema de desabasto de agua, por lo que esperan que una vez resuelta la situación, los estudiantes puedan llevar sus clases de forma normal a partir del día de hoy.