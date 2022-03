Frontera: Vacunarán a jóvenes de 14

FRONTERA., COAH.- Será el próximo lunes cuando en el municipio de Frontera de inicio el proceso de vacunación de los jóvenes de 14 años que cumplen 15 en este 2022, lo anterior informó el Director de Salud Municipal.

Norberto Figueroa dijo que es muy importante que los padres de familia realicen el proceso de registro en la página mi vacuna.com para que los jóvenes puedan recibir su dosis el próximo lunes, toda vez que sin el documento que avala el alta no podrán ser vacunados.

El médico dijo que es muy importante que los jóvenes en este rango de edad se vacunen debido a que está próximo a iniciar las clases presenciales y es importante que cuenten con la dosis de la vacuna Astra Zeneca para que tengan una mayor resistencia al virus y de esa manera si lo llegaran a contraer no cause daños severos a su salud.

Aunque no precisó el número de dosis que se aplicarán a los jóvenes de este grupo de edad, sí informó que es importante que los padres de familia o tutores acudan a este proceso de vacunación, pues al ser menores de edad no podrán ser vacunados si no son acompañados de alguien que se haga responsable de ellos durante el proceso.

Es importante mencionar que la vacunación será realizada en las instalaciones del gimnasio Rodolfo Luna Torres de este municipio en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por lo que es importante contar con su registro así como copia del CURP así como del acta de nacimiento del joven a vacunar.