Funciona relleno por aportaciones

FRONTERA COAH.- Jesús Armando Charles Zamora es el director ejecutivo del patronato, encargado del relleno sanitario, mencionó que gracias a las aportaciones que realizan los municipios como el de Frontera es posible que continúe la operación del relleno sanitario.

La mañana de ayer acudió a la presidencia municipal de Frontera porque recibió una aportación del municipio al patronato para la operación que incluye el relleno sanitario.

"Se tuvo una contingencia, siempre se requieren recursos para seguir brindando el servicio, estamos planeando hacer ajustes y repara los equipos prioritarios, se dañó un tractor y se rentaron dos equipos para sustituirlos", comentó.

Dijo que se requiere medio millón de pesos, el tractor saca tierra, cubre la basura y se compacta, poco a poco están llegando al 100% de la operación.

Comentó que siguen trabajando, no han dejado de trabajar en cualquier parte se requiere de trabajar todos los días porque la basura no espera, además hizo una serie de recomendaciones para evitar el efecto lupa y con esto los incendios que ocasionan un problema de contaminación.