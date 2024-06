Funcionó drenaje en ´la Guadalupe Borja´

La inversión realizada en la obra del drenaje pluvial de la colonia Guadalupe Borja la agradecen los vecinos cada día de lluvia pues ya que terminó el riesgo de inundación.

Con las lluvias que se han registrado en estos días, el alcalde Roberto Piña ha estado muy al pendiente del funcionamiento de esta obra, afortunadamente los más de 20 millones de pesos que se invirtieron ahí valieron la pena.

El alcalde comentó que los vecinos están contentos y eso genera una satisfacción muy grande, lo por lo que el alcalde reiteró que valió la pena la inversión.,

Un promedio de 20 mil personas resultaron beneficiadas, siempre les llegaba el agua hasta adentro de sus hogares, afectaba sus muebles, aparatos electrodomésticos así como la estructura de sus viviendas.

Roberto Piña comentó que al inicio de su administración mucha gente le dijo que no invirtiera en una obra que no se sin embargo él insistió y dijo que la gente de La Borja necesitaban una vida digna por lo que aunque no se viera la obra, el beneficio sería enorme y así sucedió.