Gana soberbia a gente de Mejía

SALTILLO, COAH.- Las personas que están del lado de Ricardo Mejía Berdeja y el mismo pre candidato por el Partido del Trabajo son personas a las que les gana la soberbia, así lo expresó la Diputada de Morena, Teresa Meraz.

Lo anterior lo señaló en relación a que los mitines del Mejía Berdeja, indicó, se caracterizan por insultos hacia el pre candidato único de Morena, Armando Guadiana Tijerina: "Ellos hacen eso con nuestro candidato y a diferencia, nosotros no insultamos y respetamos a todos, no tenemos por qué hacer mal y cada quien hace lo suyo".

Teresa Meraz añadió que Ricardo Mejía Bedeja debe recordar que salió de las filas el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, por ello no deben de insultar a Armando Guadiana: "No sé que les duela, pero debe ser que no están levantando como ellos creían que iba a pasar; nosotros apoyamos a nuestro candidato y lo vemos como Gobernador de Coahuila".

De igual manera, la legisladora reiteró que cada uno debe hacer lo que le corresponde y trabajar como debe ser: "Hay que hacer lo propio y se acabó, y respetar al que salga ganador en las elecciones para gobernador, a lo mejor no son ni ellos ni nosotros, y al final serán los otros porque la gente de Mejía solamente está dividiendo, pero todo es derivado de que les gana la soberbia y deben bajarle tantito a eso".