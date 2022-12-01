Garantiza Frontera pago de aguinaldos

Garantizado el pago de aguinaldo para cerca de 460 trabajadores del Gobierno Municipal, prestación que se entregará el próximo viernes 9 de diciembre.

El ayuntamiento tiene finanzas sanas por ello cumplirá en tiempo y forma con el pago de prestaciones de fin de año para empleados sindicalizados y de confianza a quienes les corresponden por ley 45 días de aguinaldo.

Hay administraciones municipales que al mes de diciembre ya no están funcionando e incluso están pidiendo préstamos para pagar los aguinaldos a sus empleados, sin embargo, en Frontera no se tiene ninguna de esas situaciones y la derrama por ese concepto será de más de 9 millones de pesos.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, indicó que los regidores no han solicitado algún bono pero de llegarlo a pedirlo será mediante un proceso correcto y legal y se analizaría siempre y cuando esté bajo las circunstancias de que la administración pueda pues no podrían caer en un tema de desaseo.

"Lo que a nosotros nos corresponde es administrar bien los recursos de la ciudad, desde un inicio marcamos la pauta en el tema de austeridad y sigue la misma gente con nosotros y sí hacemos un tema de justicia se hará de manera pareja", mencionó.