Genera Frontera entorno saludable

La Presidencia Municipal de Frontera recibió certificación por generar un entorno laboral Promotor de la Salud.

Ana Banda y Norberto Figueroa, regidora y director de Salud recibieron la constancia por parte de la Secretaría de Salud con la que se acredita que han trabajado con programas saludables para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Frontera fue una de las localidades entre Abasolo, Escobedo y Nadadores que cumplió satisfactoriamente con los criterios que dan certeza como "Empresa Promotora de la Salud".

Presidió este evento el doctor José Alberto Moreno, en representación del titular de la Jurisdicción 04, Faustino Aguilar Arocha, quién otorgó 16 certificaciones a Ayuntamientos y empresas de la región Centro.

Para está acreditación, el Gobierno Municipal de Frontera tuvo que pasar por una evaluación pre diagnóstica, intervenciones educativas y un cuestionario final para ver los logros.