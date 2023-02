"Gente no merece Casitas de 4 por 5"

FRONTERA COAH.- La gente no merece vivir en casitas de 4 x 5, se requiere la construcción de viviendas dignas y si no son así no podrán construir más casas en Frontera, lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Piña tras reunirse con empresarios locales interesados en invertir millones de pesos en la construcción de casas.

Un solo inversionista pretende invertir 50 millones en la creación de viviendas pero el alcalde advirtió que sí son viviendas pequeñas no otorgarán los permisos aunque algunos digan que el Gobierno Federal los otorga o que se puedan amparar.

Estos empresarios le preguntaron al alcalde por temas para fraccionar, generar vivienda, están haciendo contacto con diferentes dependencias federales para el acceso a viviendas para los trabajadores, plantearon unos proyectos que traen para la ciudad, el alcalde dijo que siempre y cuando esté todo en orden se les ayudará.

"Durante muchos años en esta ciudad hubo un tema de mucho desorden en los temas de creación de vivienda, no se entregaban áreas verdes, servicios básicos duraban poco tiempo con buena calidad y todo eso se los dije para que no pase con ellos si se llega a concretar", comentó.

En Próximos días estarán en la oficina para hacer el planteamiento con los terrenos que se tienen, son sectores del norponiente de la ciudad, son empresarios de la misma región que se dedican a este tema, han visto que la ciudad está creciendo y ese fue el motivo por el que se reunieron.

El alcalde dijo que las casas pequeñas no tienen aprobación por parte de esta administración, no se firmarán permisos pero hay otros que dicen que se pueden amparar, ante esto señaló que no es un tema de permisos es un tema de humanidad pues ahí no puede vivir una familiar.