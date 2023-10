Gestiona Piña hospital en Frontera

FRONTERA COAH-. En la visita que el alcalde Roberto Piña realizó a la Ciudad de México se reunió en dos días consecutivos con Javier Guerrero; director General de Unidades Médicas Familiares del IMSS Nacional así como la directora Nacional de Infraestructura Médica.

Roberto Piña mencionó que dicha reunión fue por dos temas importantes, uno es el pelear por la instalación de 196 camas que va a llegar para la Región Centro, ya se tiene una cantidad de recurso destinado para este gran proyecto pero lo que se está buscando es el espacio.

El alcalde comentó que se requieren de 4 hectáreas y ante esto existen pronunciamientos de distintos municipios de la Región Centro, entre estos el interés del municipio de Frontera.

Como lo ha mencionado en distintas ocasiones, Frontera tiene a disposición un predio de 4 hectáreas que se encuentra sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, por eso se reunió con el Lic. Javier Guerrero y con la directora Nacional de Infraestructura Médica.

"Fueron dos reuniones, estos meses son los importantes acá en la Ciudad de México, me reuní con ellos porque me dieron el tema de la licitación y toda la solicitud que se hace, los procedimientos que debemos seguir para comenzar la participación y la incorporación del terreno así como lo hicimos con la preparatoria cuando el ejido nos donó el terreno y nosotros a la UA de C", señaló el alcalde.