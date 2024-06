Gestionan Minisplits al Alcalde

FRONTERA COAH-.Alumnos y maestros de la Primaria José María Morelos y Pavón estuvieron en la oficina del alcalde para gestionar aparatos de aire acondicionado para el plantel, el alcalde Roberto Piña los atendió y escucho dicha peticiones.

Le hicieron petición para que apoyen con Minisplit en varios salones, esto luego de argumentar que los calores han sido muy intensos y sobrepasa la temperatura y son muchos alumnos, se ha optado por el trabajo en línea como lo indica la SEP

Si se tuviera la infraestructura necesaria se podría atender al 100% a los alumnos que son un total de 400, desde hace dos semanas recibieron la indicación de tomar las clases en línea pues estaban manejando horario de 8:00 am a 11:00 am sin receso para que no se presentara situación de golpes de calor.

Se requieren entre dos o tres equipos, Sergio Armando Castañeda de La Cruz; dijo que como han visto el apoyo y compromiso del alcalde Roberto Piña quisieron intentarlo.

Están por cerrar el ciclo escolar pero entrando de vacaciones le darán seguimiento a la petición que se hizo al alcalde Roberto Piña.

Comentó que esperan tener una respuesta favorable por parte de la autoridad municipal pues este tipo de apoyos es muy necesario e indispensable para garantizar el aprendizaje en los estudiantes.