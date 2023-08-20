Gestionan recarpeteo de la 30

El Ayuntamiento de Frontera empezará con el recarpeteo de cierto tramo de la carretera por lo que ya pidieron autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para empezar a trabajar en el tramo del corredor gastronómico del Ejido 8 de Enero donde empezarán a trabajar en estos días.



Lo anterior lo dio a conocer Roberto Piña; alcalde de Frontera, dijo que esta semana empezó a llegar la maquinaria para retirar las ballenas que se encuentran al centro de los dos carriles de la carretera 30.

Comentó que se estima un promedio de 2 meses para que quede lista la obra en el 8 de Enero, es un andador para las familias para que no corran riesgo al momento de cruzarse de lado a lado, este les brindará seguridad.

“No es un tema en donde se ponga en riesgo a las familias, le dará mucho nivel a la gente que se dedica a vender en el ejido y la inversión es de casi 2 millones de pesos en esa obra, solo en ese tramo”, comentó.