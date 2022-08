Golpea policía a su ex novia

Por medio de redes sociales una mujer de nombre Diana, denunció a su expareja sentimental, quien es policía, de haberla golpeado luego de haberse encontrado el pasado 13 de agosto en un evento realizado en el ejido Soledad del municipio de Castaños, donde la presunta afectada asegura sin motivo alguno la insultó para después atacarla a golpes.

"Yo sostuve una relación con Cesar pero terminamos hace más de 2 meses, yo seguí con mi vida tratando de superarlo, desde entonces yo no había tenido ningún contacto con él, hasta el pasado sábado que nos encontramos en un evento en Soledad, donde se acercó a mí, me tomó del cuello y me tiró al suelo donde de nueva cuenta me agredió propinándome golpes con los pies".

La presunta afectada dijo que al no poder defenderse de su agresor quien es policía y la supera en fuerza, prefirió quedarse en el suelo, confundida pues asegura desconocía el porqué de la agresión.

Dijo tener miedo aun cuando interpuso una denuncia formal, pues asegura no sabe si eso es suficiente para que su ex. Pareja no pueda acercarse a ella, recalcando que él es policía por lo que teme por su integridad y lo hace responsable de lo que le pueda pasar a ella o a su familia.

No pienso callarme, nadie tiene derecho a levantarme la mano y no lo niego, tengo miedo porque sé que puede haber represalias en mi contra, pero mi lucha contra el abuso que sufrí es más fuerte, recalcó.