Gracias al Vagón de la Salud volví a caminar", este fue el testimonio de la señora Gloria Cedillo Cortez, quien vive en la colonia Americana de Frontera y que gracias a los servicios médicos que ofrece el Dr. Vagón el Tren de la Salud recuperó la movilidad.

Dijo que gracias a Dios y al equipo de Quiroprácticos que la atendió la primera vez que el Grupo México trajo esta gran clínica itinerante, tenía dos años en sillas de ruedas "Yo vine aquí con los quiroprácticos y volvía a caminar".

Invitó a la gente a acudir, porque los grandes especialistas que ofrecen los servicios médicos en el Tren de la Salud, reciben servicios integrales y en su caso, sin poder caminar y sin poder vestirse sola, fueron la atención y terapia recibidos que hoy puede caminar y valerse por si misma.

"A mí me habían dado dos infartos y yo tenía el lado izquierdo muerto, en el Seguro Social me dijeron que así iba quedar, yo vine aquí con el quiropráctico y ya muevo mi brazo, por eso yo les quise hablar públicamente, porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que es el quiropráctico, creen que es igual como el seguro, una radiografía simple, y no, nada que ver, es otra cosa ", expuso.

Destacó que esta es la tercera ocasión que solicita atención y esta vez viene a recibir una terapia "porque primeramente gracias a Dios y luego a los médicos quiroprácticos es que yo ahorita ando caminando".

Dijo que el brazo, que no movía, hoy ya puede hacerlo y no sólo eso, también puede caminar, porque su salud mejoró tanto que ya puede vestirse sola y llevar una vida normal sin depender de la silla de ruedas.