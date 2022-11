Grave desaseo del SIMAS

FRONTERA COAH-. Tras terminar el Consejo de SIMAS, el alcalde Roberto Piña señaló que hay un desaseo financiero muy grave en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, mencionó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

Señaló que en el consejo se vio lo que el alcalde Mario Dávila encontró, números que no cuadraban, pidieron que analizaran bien el caso en cuanto a la famosa deuda congelada de la que aseguró que de congelada no tiene nada.

El alcalde explicó que los usuarios morosos se ven mermados en su bolsillo porque hacen un convenio con Simas y cuando está por pagarlo, si por alguna situación no pudieron pagar, regresan a pagarles otra vez la deuda original.

"No saben cómo justificar ese tema, la ciudadanía está en desacuerdo con ese problema, pero ellos dicen que la gente si lo quiere, pero obviamente, hay gente que no puede pagar 12 mil pesos de un golpe y para que no les corten el agua tienen que aceptar ese convenio y luego hacen pagos pro 10 meses y por alguna razón, enfermedad o algo, dejan de pagar y regresan al principio de la deuda", comentó.

Dijo que la gente está molesta, eso lo meten al informe financiero sin justificación correcta, el alcalde Mario Dávila fue quien lo encontró pero después lo votó a favor.

"La verdad es que no encuentro ahí lógica, mis respeto para el doctor pero lo cierto es que hay un desaseo financiero grave, los gastos están muy por encima y no saben cómo justificar los gastos que están haciendo de fin de año, se quieren acabar el dinero a como dé lugar, pues el alcalde dijo que no hay obra pública que represente", comentó.

Pero si traen 27 millones de pesos a ejercer en ahorro, mientras que el resto lo etiquetan en gastos varias rentas y cosas así, nosotros hicimos un ejercicio responsable, lo expuso ante el consejo que no podía aprobar un presupuesto así.

Dijo que es importante que ciudadanos sepan que la gente no está contenta con su accionar, señaló que los primeros que responden con la gente son ellos como alcaldes que van con ciudadanos en las calles y les reprochan el alto consumo.