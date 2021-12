Habrá horario corto

FRONTERA, COAH.- Los días 24 y 31 de diciembre el personal estará atendiendo en la presidencia municipal hasta la una de la tarde, mientras que el resto de los días, el horario será de manera normal, exhortan a la ciudadanía a que adelante trámites pendientes o cualquier situación que pudiera requerir antes de que concluya la administración.

Esto debido a que las oficinas de la presidencia municipal ya lucen prácticamente solas, una vez que la mayoría de los trabajadores ya no están asistiendo y solamente se trabaja con algunas guardias en departamentos estratégicos, refirió el director de Recursos Humanos, Ignacio Ortegón.

Dijo que conforme se han ido dando de baja y entregando los finiquitos correspondientes a los más de 150 trabajadores es que la misma plantilla se ha reducido, pues algunos no han aceptado o no han querido seguir acudiendo, quedando solamente algunas guardias en departamentos mientras que algunas otras oficinas ya no se usan.

"Cabe destacar que en algunos casos el compromiso de seguir apoyando hasta el día último continúa, por lo que espera que así sigan los trabajadores cumpliendo con sus labores diarias mientras que en algunos otros puestos solamente se les entregó el finiquito los trabajadores ya no regresaron", refirió el entrevistado.

Del mismo modo el responsable de los recursos humanos explicó que se firmó un acuerdo en el que la mayoría había aceptado el seguir cumpliendo con sus trabajos y que el finiquito y pago de las últimas tres quincenas sería dado de manera parcial, es decir en tres pagos.