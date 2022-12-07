Hay 30 denuncias Por abuso sexual

SALTILLO, COAH.- Durante el presente año se interpusieron 30 denuncias por acoso y abuso sexual por parte de personal educativo y manual de planteles de nivel básico, así lo dio a conocer el Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro.

De ellos, dos personas fueron inhabilitadas al comprobarse su responsabilidad en los cargos, mientras que el resto e encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, agregó el funcionario.

“Son 18 personas de personal docente y 12 manuales, es decir, son intendentes, la mayoría de los presuntos son hombres y en dentro de estos mismos 30 casos también se investiga a docentes y directores de las escuelas por omisión de cuidados”, añadió Saracho Navarro.

Mientras se realizan los procesos correspondientes, los presuntos implicados en las agresiones sexuales están separados de sus cargos sin recibir pagos, una vez que el Departamento Jurídico y las autoridades correspondientes determinen su hay exoneración, se les regresa el sueldo detenido: “Me han cuestionado si se les cambia de escuela en lo que transcurren las investigaciones, pero no es así, lo que sucede es que se les suspende de sus funciones hasta que finalicen las mismas”, aseguró el Secretario.

Por ello es que la dependencia de Educación espera que los jueces otorguen la resolución para que puedan proceder en cada uno de los casos, reiteró: “Las autoridades hacen lo propio y la Secretaria acompaña a los menores y sus familias en los procesos con atención especial; pero esperamos lo que determinen las autoridades porque también ha pasado en que las acusaciones por parte de los estudiantes son falsas”.