Hay brote de Conjuntivitis

CASTAÑOS, COAHUILA.- En Castaños hay un brote de conjuntivitis, señaló el Regidor de Salud, Juan Antonio Garza García, principalmente en niños de nivel primaria.

“Los niños que se encontraron con el problema se enviaron a su casa con las indicaciones correspondientes y se siguen monitoreando, está controlado, no hay situaciones complicadas”, mencionó.

“La conjuntivitis es parte de las alergias por cambio de temporada, es normal está afección, el sector salud tiene el medicamento necesario para atender a las personas”.

En caso de enfrentarse a un caso de conjuntivitis, ya sea por alergia o viral, se le manda a sus casas para que no sigan contagiando. Así mismo, se les da orientación a los pacientes sobre el brote.

La conjuntivitis es parte de las alergias por cambio de temporada”, señaló el Regidor.

Los principales síntomas son: comezón, ardor ocular, lagrimeo, secreción, sensibilidad a la luz, hinchazón de parpados.

Todo niño con cuadro evidente de conjuntivitis será suspendido y enviado a descansar y podrá incorporarse a clases previa autorización médica.

Por otro lado, el doctor mencionó que las medidas preventivas son: usar gel anti bacterial, fomentar en los niños el cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos y cara.

Suspender la rotación de personal y alumnos en otros salones y escuelas, preferible aislarlos.

Sobre la situación en Castaños del brote de conjuntivitis el Doctor Garza García dijo que hasta ahora está controlado, y en realidad son casos aislados los que se han comprobado.

Agregó que se cuenta con medicamento suficiente por lo tanto en caso de presentar síntomas, se recomienda asistir a la dependencia que el enfermo tenga asignada.