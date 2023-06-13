Hay nuevo titular en el 105 Batallón

Frontera Coah-. El 105 Batallón de Infantería en Frontera tiene nuevo titular, se trata de Maro Antonio Álvarez Castañeda; Coronel de Infantería, quien desde el pasado 01 de junio llegó al cuartel proveniente de XXXI Batallón de Policía Militar de la Guardia Nacional.

Gerardo Reyes Fuentes era quien estaba anteriormente al frente del 105 Batallón pero aunque la información no es oficial, trascendió que causó baja.

Será en próximos días cuando se dé a conocer de manera oficial al nuevo titular del 105 Batallón de Infantería.