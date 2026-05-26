Héctor Miguel García Falcón recibe gran apoyo en Frontera

Frontera, Coah.- El entusiasmo y gran participación ciudadana acompaña al candidato de la alianza PRI-UDC a la diputación local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", quien en cada reunión ha sido bien recibido por simpatizantes y militantes.

Al encabezar un multitudinario mega crucero que dejó en claro la fuerza y el respaldo que sigue creciendo rumbo a la elección del próximo 7 de junio, Gachupín, junto a su suplente, el maestro Pepe Cerda, han dado muestra de unidad al recorrer las principales vialidades pues entre porras, tambores y pancartas, reciben muestras de apoyo de familias priistas, jóvenes, mujeres, trabajadores y simpatizantes que se sumaron a esta gran movilización ciudadana.

"¡Gachupín, amigo, el pueblo está contigo!", resonó con fuerza durante el recorrido, reflejando el ánimo y la confianza de la ciudadanía en un proyecto cercano, serio y comprometido con el futuro de Coahuila.

Además cada mañana, el candidato priísta tiene encuentros con medios de comunicación y colonos, donde ha expresado que las principales inquietudes de las familias de la Región Centro y Carbonífera siguen siendo el empleo, la estabilidad económica y las oportunidades para los jóvenes.

"El tema que más escuchamos es el empleo. La gente quiere oportunidades y tranquilidad para sus familias. Por eso nuestra propuesta está basada en fortalecer la seguridad y la paz, porque eso permite que lleguen inversiones y se generen más fuentes de trabajo para Coahuila", expresó.

El candidato destacó que el estado continúa siendo atractivo para nuevas inversiones gracias al clima de seguridad y estabilidad que se mantiene, lo que abre oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse sin salir de la región.

"Los jóvenes quieren quedarse en Coahuila, trabajar aquí y construir su futuro cerca de sus familias. Por eso muchos se están sumando con entusiasmo a este proyecto", señaló.

En su mensaje, "Gachupín" también reafirmó su apoyo con el campo y las comunidades rurales, destacando la cercanía que ha mantenido con ejidatarios y productores de los municipios que integran el Distrito 06.

"La gente quiere representantes que regresen, que escuchen y que sigan caminando junto al pueblo. Así hemos trabajado siempre y así seguiremos, con atención directa y casas de gestión para apoyar a la ciudadanía", puntualizó.

Héctor Miguel García Falcón y el profe Pepe Cerda llamaron a las familias del Distrito 06 a salir a votar este próximo 7 de junio por un proyecto que, representa estabilidad, desarrollo y mejores oportunidades para todos.