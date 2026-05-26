Ayuntamiento de Monclova premia a 15 alumnos destacados en Olimpiada del Conocimiento 2026

El Ayuntamiento de Monclova reconoció a 15 alumnos de sexto grado que fueron seleccionados para participar en la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento 2026, luego de destacar por su desempeño académico entre miles de estudiantes de todo el estado.

Las autoridades municipales informaron que los estudiantes forman parte de los 25 seleccionados de toda la región Centro, quienes lograron avanzar en el proceso académico entre aproximadamente 100 mil alumnos de distintos planteles educativos de Coahuila.

La selección de los menores representa el resultado del esfuerzo, disciplina y dedicación que han demostrado a lo largo de su formación escolar, consolidándose como referentes académicos dentro de sus instituciones educativas.

El Ayuntamiento reconoció además el acompañamiento de madres, padres de familia y docentes, a quienes consideró piezas fundamentales en el desarrollo académico y personal de cada estudiante.

Las y los alumnos representarán a la región Centro en la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento 2026, donde competirán con estudiantes de distintas regiones de Coahuila.

Autoridades municipales señalaron que la presencia de estudiantes monclovenses en este tipo de competencias refleja la calidad educativa que existe en los planteles de la ciudad y el compromiso de las comunidades escolares por impulsar la excelencia académica.

Finalmente, el Ayuntamiento de Monclova reiteró que, en coordinación con autoridades educativas, continuará respaldando programas y espacios que fortalezcan el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes del municipio.