Hereda Gladys finanzas sanas

SAN BUENAVENTURA.- Una administración saneada y sin deudas, entregará la presidenta municipal, Gladys Ayala Flores quien aseguró que no habrá subejercicio en las áreas de Infraestructura y Servicios Públicos, incluso, anunció para los próximos días el arranque de obras de pavimentación en diversos sectores, donde se aplicarán 50 mil metros cuadrados más, que se suman a los ejecutados durante los primeros años.

De su futuro inmediato, refirió que lo primero será reunirse con su esposo e hijos, tomará un descanso, aunque simultáneamente revisará la situación de su Notaría; sus negocios y el rancho.

Sobre la posibilidad de integrarse al equipo de Miguel Ángel Riquelme dijo, es una posibilidad que está en el análisis, aunque dejó en claro, que todo depende de una posible invitación del Gobernador, al que calificó como una gran persona y excelente funcionario que ha logrado la transformación de Coahuila, mejorando condiciones de vida de las y los sambonenses.

Del personal de confianza y empleados que ingresaron con ella, serán reajustados de acuerdo a lo que se planeó y acordó con los propios trabajadores. “Recursos Humanos está por determinar quiénes se van primero y quienes, por la labor que desempeñan tendrán que mantenerse hasta el 31 de diciembre. Todos recibirán su finiquito correspondiente y de acuerdo a la ley”, señaló.

Destacó que no habrá subejercicios y en ninguna otra dependencia, por lo que aseveró que se dejará una carpeta de proyectos de cero subejercicio en Infraestructura y Servicios Públicos “Y en ninguna otra dependencia, por lo que se dejará una carpeta de proyectos de obra pública y presupuesto debidamente planeado”, agregó.

“En Coahuila, las y los ciudadanos han decidido el rumbo del estado dando su confianza Hugo Lozano Sánchez, con quien he tenido una serie de pláticas en las que le reitero mi intención de cumplir con una entrega recepción con finanzas sanas e incluir en la planeación 2022 las obras y acciones que considere prioritarias. Él, habrá de fijar la fecha para iniciar los trabajos, por mi parte estoy lista para trabajar en una entrega-recepción ordenada y transparente, como merecen los sambonenses”, declaró.

“Para quienes tienen experiencia en este tipo de actividades, es un proceso sumamente complejo porque implica recibir toda la información de cada una de las dependencias; lo resolveremos en el transcurso de la semana, habrá un coordinador general y habrá un coordinador por cada una de las áreas que se recibirán del gobierno municipal en turno”.

Recordó que a ellos les tocó recibir un porcentaje alto de pendientes y una reducción de presupuesto. “Nosotros no haremos eso, serán los menos pendientes y se planeará un presupuesto vasto para que no se vean obstaculizadas las acciones de la administración entrante, pero sobre todo que la ciudadanía tenga la certeza que no se va a tambalear ninguno de los servicios básicos que requieren.

“Dejar en mejores condiciones a como nos tocó a nosotros recibir y dejar pospuesto en mejores condiciones, de entrada de que tengamos por fin finanzas sanas y un municipio libre de deuda pública es una gran ganancia y es un logro importantísimo, además que terminaremos con ejecución de obra como la remodelación de la Alameda Juárez.