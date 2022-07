Hospitalizan a 6 por coronavirus

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Seis personas contagiadas de COVID-19 se encuentran hospitalizadas en la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Nueva Rosita.

El doctor, David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas mencionó que durante todo el mes de julio se presentó un incremento sustancial de casos positivos en los principales municipios de la Región Carbonífera como es Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, incrementándose de 400 a 450 casos de COVID de manera activa.

“Sabemos que se van dando de alta constantemente conforme van saliendo nuevos positivos pero sin duda esta ola ha sido menos agresiva en cuanto a hospitalizaciones, los síntomas son menores, lo cual se debe a la vacuna y al amplio porcentaje de vacunación que se tiene en la región”, destacó el galeno.

Añadió que ayuda también la amplia cobertura en cuanto al número de dosis aplicadas a cada persona para que las nuevas cepas sean menos agresivas, pues si bien son más contagiosas se contagian de una forma más rápida que las primeras y por ende los síntomas han sido menos esto hace que sean menos los pacientes hospitalizados y menos las defunciones.

“Cabe señalar en muchos de los casos, las personas hospitalizadas no cuentan con el esquema de vacunación completo o bien ninguna vacuna, pero existen otras situaciones donde la vacuna no es garantía al 100 % de no desarrollar síntomas graves, de no recurrir a la hospitalización o en su defecto a que pueda producir la muerte pero si lo baja bastante y hemos comprobado que algunos de los casos tanto de fallecimientos como de las personas internadas o tenían algún esquema incompleto o en algunos casos ni siquiera lo habían iniciado”.

En cuanto a la vacunación para menores señaló que el Gobierno Federal ha enviado por Estados, un porcentaje del censo total de niños y esto obliga a que se haga por municipios para no quedar de manera incompleta.

“Ya se inició en el Municipio de Torreón, Coahuila, se está inmunizando prácticamente en Saltillo esperando que el coordinador estatal del programa federal de vacunación indique a que municipio destinará las nuevas remesas de vacunas pediátricas que lleguen al estado de Coahuila”, subrayó el doctor.