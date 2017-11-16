Humedad pone en riesgo a primaria

Frontera.- Un fuerte reclamo al incumplimiento de compromisos que hicieron desde el mes anterior realizaron madres de familia de la escuela Melquiades Ballesteros a autoridades municipales que no han podido erradicar la fuga de agua que tiene la cisterna y que ha ocasionado daños en el aula de sexto B.

Entre las madres de familia estaba Esmeralda Valero quien detalló que sus hijos de sexto B están tomando clases en un aula móvil pero donde se genera hacinamiento por la poca capacidad que tiene, esto derivado de las condiciones en que se encuentra su salón por la humedad generada dada la falla en la cisterna de la Presidencia.

Explicaron que desde un mes atrás surgió dicha falla y se hizo el reclamo correspondiente a la Presidencia, de donde a pesar de hacer reparaciones no fue lo suficiente porque hasta el momento el problema persiste y la humedad se mantiene.

Frente a las molestas madres, el director de Obras Públicas Ricardo Góngora reconoció que los trabajos que han realizado no han sido suficientes y que ayer trabajarían en el cambio del flotador de la cisterna ya que el que tenía era rebasado por la presión del agua y por ello se seguía teniendo el problema.

Sin embargo, las madres de familia solicitaron por escrito el compromiso de reparación de forma inmediata y sobre todo para contar con un respaldo de que la presidencia se hará cargo por los daños que se han ocasionado en el salón de clases.

Y es que explicaron que no permitirán que siga pasando más tiempo para que se corrija la falla porque la administración está por concluir, amén de que el aula móvil pudiera ser ya retirada del plantel y como consecuencia sus hijos no tendrían un lugar seguro para recibir sus clases.