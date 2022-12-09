Impacta a empresas el desinterés laboral

Siguen con la necesidad de gente para la empresa el ramo metalmecánico, comentó Apolinar Encinas Domínguez; regidor de Fomento Económico, dijo que ya no hay de dónde sacar personas para cubrir las demandas de las empresas.

Comentó que ha sido muy difícil conseguir recurso humano, en días pasados la empresa Fasemex estuvo reclutando personal y de 60 trabajadores que ocupaba solo se consiguieron 22 por lo que el regidor aseguró que hay un importante déficit de personal.

Se requiere personal de áreas como soldadura, ayudantes generales, montacarguistas, están preocupados porque soldadura ya está siendo muy demandante por la empresa y ya no hay tanta gente.

Por ello, el regidor mencionó que para el próximo año se va a implementar la escuelita de soldadura, un proyecto que se tenía que implementar en marzo y abril.

Dijo que es importante la relación con la preparatoria Cecytec para que sea gente lista para entrar a las empresas, es importante que empiecen a integrarse en el ramo laboral desde la etapa de estudiantes.

El funcionario mencionó que una empresa de Ramos Arizpe coloca el módulo de contratación en el patio de la presidencia municipal, está reclutando personal necesitan 35 personas, lleva 12, han colocado 230 personas en esta empresa.

“Se ha superado, la gente de Castaños ya no es suficiente para cubrir las vacantes, pero no solo en este municipio si no en más municipios de la Región Centro”, comentó.

Dijo que en este año se logró un nivel de empleo muy bueno siguen buscando más gente, están abiertos para la empresa metal mecánico como en otras empresas que están laborando.