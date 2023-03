Imparten plática Anticorrupción

FRONTERA COAH-. La mañana de ayer se llevó a cabo un evento dentro de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera donde estuvieron presentes alcaldes y representantes de los mismos, el objetivo principal es prevenir la corrupción y lograr que exista transparencia en todos los niveles de gobierno.

La plática fue impartida por personal de la Fiscalía de Anticorrupción, entre los alcaldes presentes estuvo Juan Antonio Garza García; alcalde de Castaños, quien dijo que este tipo de prácticas son muy importantes y se deben llevar a cabo en todos los ayuntamientos.

"La raíz de todos los males ha sido el amor a los centavos, desgraciadamente por eso necesitamos acabar con ese cáncer que le ha hecho tanto daño al país, que es la corrupción", señaló el alcalde Juan Antonio Garza García.

Dijo que en el caso de Castaños se han implementado varias acciones para combatir la corrupción, más cuando se daban constantes reportes en contra de los policías municipales, mencionó que lo principal es gobernar con el ejemplo, ser honestos como autoridades, atender a la ciudadanía y que no gane la ambición a los centavos.

Aseguró que en Castaños se ha tratado de controlar lo que por años fue un grave problema al paso de los automóviles, dijo que el objetivo es terminar con los "moches", que lastimaba a todo aquel que circulaba por el bulevar Gustavo Galaz donde los reportes e inconformidades de ciudadanos y gente externa al municipio eran constantes.

Indicó que lo anterior lo han ido erradicando poco a poco, no es una tarea fácil pero mencionó que han ido mejorando, por lo pronto ya no existen esos abusos, ha cambiado la situación, ya no se molesta tanto al ciudadano más que para decirle que maneje respetando los señalamientos y si infringen en la ley lógicamente serán acreedores a una multa.

Mencionó que los elementos de Seguridad Pública tienen como instrucción principal que no existan los "moches" e hizo un exhorto a los ciudadanos para que cualquier cosa que suceda que vaya en contra de la legalidad sea reportada a autoridades municipales para tomar cartas en el asunto como se ha hecho pues eso es lo correcto ya que el ciudadano siempre será la prioridad.