Imposible modernizar transporte municipal

Frontera, Coah.-Aunque se quisiera que el transporte se modernice al 100 por ciento, esa acción es casi imposible al ser un 80 por ciento de los pasajeros estudiantes y personas de la tercera edad, lo que representa que la mayoría paga tarifa preferencial y por consecuencia solo logran recursos para subsistir.

El regidor de Transporte en el Municipio, Mauro Barrón, explicó que las quejas de ciudadanos siguen siendo muchas en relación a que hay muchas unidades chatarras circulando, pero recordó que también es muy complicado para los concesionarios poderse modernizar.

Explicó que la situación se deriva de que solamente el 20 por ciento de los usuarios pagan las cuotas o tarifas normales, mientras que el resto que es un 80 por ciento pagan tarifas preferenciales por ser estudiantes y personas de la tercera edad.

Por ese motivo, justificó el hecho de que aún existan muchas unidades que son consideradas como chatarras y sostuvo que en definitiva es casi un imposible que se pueda mejorar al 100 por ciento el transporte en la localidad o al menos el intermunicipal.

Detalló también que en casos como Monclova, existe sobre saturación de transporte y por ello incluso los concesionarios intermunicipales argumentan también el hecho de tener gran competencia, sobre todo en concesionarios de taxis ya que ese rubro se saturó desde la pasada administración municipal y de forma indirecta le afectó al transporte colectivo.