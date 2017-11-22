Impulsan programa de Huertos Familiares

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Por segunda vez en el año se implementará en la Región Centro del Estado el programa “El campo en nuestras manos” con los módulos de Gallinas Ponedoras y Huertos Familiares.

Gilberto Menchaca Bravo, responsable de este programa afirmó que ambos módulos son gratuitos y por lo que respecta a las gallinas ponedoras afirmó que son 12 gallinas, una jaula y tres bultos de cemento con un costo de cuatro mil pesos pero que para las beneficiadas es gratis.

Este programa es ajeno a cualquier promoción política, es Federal y está contemplado dentro de la brigada nacional contra el hambre.

En esta ocasión se apoya a las familias que están en sectores marginados y aquellas cuyos ejidos no resultaron beneficiados la primera vez con cincuenta paquetes de gallinas.

Dijo que el proceso de entrega implica el llenado de papelería que una vez que esté lista acuden personas de la Sagarpa para que les entreguen sus paquetes de aves.

Aclaró que este programa es para todos los sectores previamente designados y que si bien es cierto que la dirigencia de la mujer campesina que pertenece a la CNC interviene eso no quiere decir que sean ellos los únicos beneficiados, ya que el programa está designado para toda la población que está contemplada en el rango de marginación.

Cabe mencionar que serán alrededor de sesenta días los que tarden en llegar los paquetes de aves.