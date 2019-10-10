Inauguran remodelación de locomotora

FRONTERA, COAH.- Con una verbena popular conviviendo con los vecinos de la colonia Héroe de Nacozari, se inauguró el monumento de la locomotora ubicado en la entrada del sector.

Los vecinos agradecieron al Ayuntamiento de Ciudad Frontera.

Los vecinos agradecieron al Ayuntamiento de Ciudad Frontera que preside el Alcalde Florencio Siller Linaje por esta obra.

Durante muchos años el monumento estuvo olvidado, por eso se le identifica con el nombre de la maquinita a esta colonia.

El Alcalde en su proyecto por tener una ciudad segura, limpia y ordenada dio la orden apoyado con su Cabildo, de darle nueva imagen.

Los vecinos agradecieron el gran apoyo del Alcalde porque nadie le había puesto atención, ni siquiera mantenimiento, pero ahora el cambio es mas visible con una locomotora más bonita.