Incrementan los casos de suicidios

SALTILLO, COAH.- La cifra de suicidios continúa incrementándose a final de año, ello luego fue que este jueves un hombre de 32 años identificado como Rubén Del Río Cisneros decidió quitarse la vida al colgarse en la habitación de su vivienda, ubicada en la Colonia El Tanquecito, en Saltillo.

De acuerdo a su medio hermano, Fernando Rodríguez Cisneros, Rubén llegó a buscarlo a su casa alrededor de la 1:30 de la mañana; sin embargo, al estar casi dormido, no le abrió la puerta, por lo que decidió ir a hablar con él a mediodía de este jueves para saber qué era lo que necesitaba.

Al llegar al domicilio, comenzó a llamarlo y luego de que no recibió respuesta, entró a la habitación de Rubén, donde lo encontró colgando de la roseta del foco y utilizó su cinturón para poder ahorcarse; de acuerdo a los familiares, trascendió que el hoy occiso presentaba problemas de depresión y suponen que ese fue el motivo por el que decidió quitarse la vida.

Ferrando dio aviso a su madre, Martha Cisneros, al igual que a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron de inmediato el reporte, pero ya no pudieron hacer nada para salvarlo, pues no presentaba signos vitales; posteriormente, dieron aviso a los peritos de la Fiscalía General del Estado para que se hicieran cargo de la situación y se enviara el cuerpo de Fernando a la SEMEFO.