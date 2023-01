Incumplen alcaldes en materia de seguridad

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, llamó la atención a los alcaldes que no han cumplido con las metas de seguridad, por lo que informó que ya hizo la petición a la Secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal, para que a su vez solicite los oficios en los que los alcaldes y alcaldesas expliquen los motivos de la falta de desempeño en el tema.

Lo anterior lo señaló durante la Sesión Ordinaria Estatal de Seguridad que se realizó este viernes en Saltillo, a la que acudieron presidentes municipales de Coahuila y como parte de su mensaje en la reunión, el mandatario expresó: "Venir a este Consejo no es un juego ni es una vuelta a la capital del estado, es una evaluación y una responsabilidad que tiene cada alcaldesa y alcalde".

Riquelme Solís destacó que cada uno de ellos tiene una responsabilidad que debe cumplir en capacidad de fuerza y capacitación de las corporaciones policiales, pero también en proporcionar la información sobre la acreditación de los elementos: "Es importante que comprendan la importancia del tema, por eso le solicité a Sonia Villarreal que se envíen los oficios de manera directa con los artículos en lo que inciden aquellos que no han cumplido con sus metas, porque venir aquí no es un juego".

El Gobernador del Estado reiteró el apoyo a cada uno de los alcaldes y alcaldesas en el tema de seguridad, pero cada edil debe evaluar a sus directores de policía en lo operativo, en lo administrativo y sobre todo en los resultados: "La falta de evaluación de policías o la falta de entrega de información puede traer como consecuencia una mala actuación hacia el interior de las corporaciones; yo no sé qué es lo que pasa cuando un municipio no entrega la información, no puedo adivinar y por lo tanto tendré que actuar con la responsabilidad que me compete".

Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme dijo que como mandatario estatal tiene una gran responsabilidad a nivel nacional, y los buenos resultados de seguridad que se obtuvieron en Coahuila durante le 2022 son derivados del trabajo en conjunto y la coordinación de los Ayuntamientos, por ello los exhortó a seguir cumpliendo con las metas: "Para Coahuila la prioridad número uno es la seguridad pública, ya lo habíamos hablado, pero hay porcentajes pequeños que todavía están pendientes de cumplir".