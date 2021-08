Indispensable cubrebocas en transporte

Frontera., Coah.- Si los ciudadanos no acatan la disposición de utilizar el cubrebocas y poner en marcha las medidas preventivas al subir al transporte público, no les será permitido ingresar al mismo, lo anterior informó José ángel Ibarra Guajardo.

El Director de Transporte y Vialidad dijo que hace unos días un ciudadano no quiso colocarse el cubre bocas al subir al camión y al solicitarle el conductor que se lo colocara, este respondió de forma altanera negándose a cumplir con las medidas preventivas, por lo que se le pidió que descendiera de la unidad.

Ibarra Guajardo dijo que para los operativos de prevención del covid, se coordinarán los departamentos de Salud, Protección Civil, Transporte y Seguridad Pública, este último será el encargado de actuar en caso de que existan ciudadanos que se nieguen a colocarse el cubre bocas y quieran por fuerza subir a las unidades de transporte.

Dijo que estas acciones se están realizando ante al incremento al número de casos de covid-19 que se está dando en la región, razón por la que todos los departamentos coordinarán esfuerzos con el único objetivo de frenar el contagio.

"Es importante que la gente esté consciente de que se van a incrementar las medidas preventivas y que si no las acatan podrían tener repercusiones pues poner en riesgo la salud de la comunidad no acatando las medidas de sanidad también es tipificado como una falta".

Mencionó que los conductores del servicio público no deberán discutir con los usuarios que se nieguen a por el cubre boca, simplemente se le indicará que no podrá recibir el servicio y en caso de que no acate la disposición será Seguridad Pública quien acuda a poner orden.

