Inicia en Frontera Operativo BOOM

FRONTERA COAH-. Inició el operativo boom por parte de la base de operaciones mixtas, SEDENA, Guardia Nacional, Transporte y Vialidad, Seguridad Pública y Protección Civil, esto es en compañías recicladoras y principalmente para combatir riesgos que pongan en peligro la integridad de las personas.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, dijo que hicieron recorrido por algunos de estos establecimientos y se dieron cuenta que tienen condiciones de alto riesgo.

Es un operativo entre varias corporaciones.

Encontraron que propietarios aceptan cobre y lo queman alrededor del local y tienen sustancias combustibles de todo tipo, no tienen extintores profesionales por lo que representa un riesgo para ellos y para la comunidad o negocios aledaños.

"No hay nada oculto eso no es recaudatorios, es solamente inspección preventiva, quién cumple bienvenidos a la ciudad pero con un negocio bien estructurado y el que no cumpla se clausura", comentó el director Ángelo Grimaldo.

Dijo que son 70 inspecciones por mes a todo tipo de negocios pero la cantidad de trabajo es mucho pero muy importante para prevenir situaciones de riesgo, deficiencias que se deben corregir y no esperar a que pase algo grave.

Se han hecho alrededor de 11 clausuras en distintos tipos de negocios, se hizo el recorrido y han detectado algunas irregularidades, algunos prenden fuego a propósito para recuperar el cobre, esto pasó específicamente en la calle Francisco Murguía de la colonia Morelos.

Lo primero es corregir lo que se detectó, dar un tiempo al propietario para que solucione las observaciones y posteriormente, si no hicieron caso a las recomendaciones entonces sí habrá que clausurar.