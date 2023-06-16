Inicia Gobierno el recarpeteo en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez arrancó trabajos de recarpeteo en las calles principales del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

Con el apoyo directo del gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís se dio continuidad a este tipo de trabajos para la rehabilitación de calles dañadas por lluvias y el tiempo.

Beto Villarreal dijo que la coordinación directa con el Gobierno del Estado en obras de recarpeteo es a beneficio de diferentes calles principales del municipio de Cuatro Ciénegas entre ellas la Francisco I Madero y calle Aldama.

En esta etapa se invierten más de 3 millos de pesos, un compromiso del gobierno estatal que busca el bienestar y comodidad de su gente, sin duda, esta obra beneficiará a cada uno de los habitantes de este municipio así como visitantes que disfrutan su estadía en el Pueblo Mágico.