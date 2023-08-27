Iniciará fumigación

A partir del lunes empieza la campaña de fumigación por parte del departamento de Salud Municipal en coordinación con Jurisdicción Sanitaria 04, por eso se hace una atenta invitación a los habitantes del municipio para que participen en dicha campaña y entre todos evitar la proliferación de los mosquitos transmisores de enfermedades.



Lo anterior lo dio a conocer Ana María Banda; regidora de Salud, empezarán en el área perimetral del arroyo frontera, llevarán una máquina que va montada en una camioneta, así como personal con mochilas para fumigar en los domicilios llevarán también fumigación anti garrapata.

Empezarán en la colonia Guadalupe Borja, cerca del estadio Monclova, se irán por toda la orilla pero se tendrá a disposición de la ciudadanía una agenda para programar las descacharrización, fumigación o cualquier otro servicio.

“Existe la solicitud en el arroyo, ya se ha hecho en coordinación con jurisdicción que pasa a las 5:00 am a fumigar, ya se ha hecho pero se está retomando y pensando en lo de las lluvias, el calor por eso es importante”, comentó.

Con lo anterior provienen el mosquito dengue, zika, chikungunya, paludismo, se tiene una campaña intensa contra el paludismo porque hay mucho migrante en la región, esto se puede confundir con los síntomas de una gripa común y lo que quieren evitar es cualquier brote, no se tiene ningún reporte de nada de estos, al menos nada oficial por parte de autoridades de salud.