Insiste UCD en regularización

FRONTERA., COAH.-El Coordinador Regional de la UCD José Alanís Rivera lamentó la actitud de la Cámara de Senadores quienes regresaron la propuesta que hicieron diputados sobre la regularización de vehículos extranjeros que esperaban para enero del 2020.

“No entendemos porque la negativa si hace un par de días se había dado a conocer que sí habría periodo de regularización en el mes de enero, los miembros de la UCD están llamando decepcionados ya que no se han cumplido las promesas de campaña que se realizaron cuando el presidente de la república aseguró que se apoyaría a los propietarios de vehículos extranjeros”.

La Cámara de Senadores regresó la iniciativa de regularización que anunciaron los diputados para enero del 2020.

Dijo que hace uno días se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos para el 2020, donde se contemplaba la creación de un plan para regularizar los autos extranjeros.

Sin embargo, esa medida fue echada a bajo el día de ayer por los Senadores, quienes frenaron esta disposición, sin importar el daño que realizan a una gran cantidad de familias que invirtieron sus recursos en un vehículo “chocolate”.

Pero es necesario mencionar, que diputados federales aclararon que solo se regresó la iniciativa y no es un rotundo “no” a la regularización todavía.

Explicó que los líderes nacionales de la organización hacen todo lo posible por buscar una alternativa para que se acepte la regularización, pero dijo, es poco lo que se puede hacer, aun y cuando hace más de 10 años que no se autoriza una.

“Es mucha la presión que ejercen los propietarios de armadoras de vehículos automotores en México a quienes no les conviene que se regularicen los carros americanos porque al ser más económicos les bajarían las ventas, por ese lado ellos presionaron y ganaron, sin importar el daño que causan a las familias, quienes invirtieron sus recursos en autos económicos, los cuales corren el riesgo de que les sean decomisados”.

Aseguró que como organización seguirán luchando por que se autorice una regularización, incluso buscarán una representación con el presidente de la república para que sea él quien la autorice, cumpliendo la promesa de campaña que realizó a cambio del voto ciudadano.