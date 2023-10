Insoportable olor a cebada

Día y noche los vecinos de la colonia Elsa Hernández tienen que soportar el olor a muerto, esto luego de que hace 2 meses se descarrilara el ferrocarril que venía cargado de cebada y que al mojarse con la lluvia de días pasados, provocó un olor insoportable.

En el lugar hay una situación insalubre ya que moscas, mosquitos y hasta ratas se albergan ahí generando con esto una plaga que trae en jaque a los vecinos que habitan justo frente a los rieles donde se voltearon los vagones del ferrocarril a la altura de Seguridad Pública municipal.

Aunque ya se ha pedido la intervención de autoridades de salud hasta el momento no hay respuesta ni por parte de la empresa acuden a limpiar el área que se afectó con este accidente ferroviario.

Los vecinos mencionaron que es difícil vivir en esta condición ya que los olores entran mediante los abanicos generando en las personas fuertes dolores de cabeza, malestar estomacal y sin contar la cantidad de ratas que se generaron y que merodean el área.

Leticia Fernández mencionó que ya fueron con salubridad a pedir ayuda para terminar con este problema pero ya no supieron sí se le dio seguimiento al caso aunque lo más seguro es que no fue así ya que no hay respuesta a la solicitud de los vecinos.