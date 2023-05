Instala Frontera Centro de Acopio

FRONTERA COAH-. Para apoyar a todos los obreros de AHMSA que radican en Frontera, se instaló n centro de acopio en la plaza principal, además de que con la ayuda de empresarios de la ciudad será posible dotarlos de despensas que cuenten con lo necesario para mitigar un poco la situación económica que atraviesan en sus hogares.

La situación económica por el estatus de Altos Hornos de México es cada vez más complicada, desde hace algunas semanas no reciben su salario ni las ex esposas reciben las pensiones alimenticias y hasta ahorita no hay respuesta por parte de la empresa.

Por ello se pensó en este centro de acopio donde la ciudadanía de Frontera puede acudir y poner su granito de arena, con alimentos no perecederos, artículos de limpieza, de aseo, toallitas húmedas, toallas sanitaria, papel higiénico, pañales, leche, para todos los obreros de AHMSA que radican en Frontera.

Perla Guevara es una de las afectadas, mencionó que a los obreros se les sigue rebajando lo de las pensiones pero no se hace llegar a las personas que la reciben, varias madres se han juntado, han hecho actividades pero no es suficiente.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Dijo que ella tiene un grupo de whatsapp, que son esposas de sindicalizados de confianza y también hay mujeres que reciben la pensión alimenticia para sus hijos, además ella recolectó 49 despensas que se entregaron a quienes las necesitaban.

Por otro lado, el alcalde Roberto Piña mencionó que se comunicó con la gente de AHMA para pedir datos respecto a los obreros que son de Frontera, son un promedio de 380 obreros de las dos plantas.

El alcalde comentó que ya se está haciendo un ejercicio a través del departamento de Bienestar y Atención Ciudadana, se está levantando una lista de los trabajadores que viven en frontera, posterior a esto llegarán con su ficha y su comprobante de domicilio para recibir el apoyo, hasta el momento suman más de 150 obreros que ya están en dicha lista.

El alcalde mencionó que se les entregará una despensa completa con productos de limpieza para lavar ropa, trastes, productos de la canasta básica, para esto el alcalde dijo que se contará con el apoyo de los empresarios que ya empezaron a sumarse pues sería irresponsable de su parte usar un dinero que ni siquiera se tiene pero se busca la manera de actuar entre todos.

Ya se tiene el respaldo de empresas como Irón Cast, Denso, Perfitubos, Ferromex, entre otras empresas que aportarán a esta actividad, se espera que en el transcurso de hoy se empiece a entregar la primera remesa de despensas.

"Con el respaldo de la ciudadanía haremos este programa seguido, ellos están recibiendo menos del 40% del ingreso real, el 60% es de producción si no se está produciendo no están ganado, ya tienen 45 días con problemas del ingreso, con la suma de la gente de la ciudad se hará posible", comentó.