Instalan el operativo “Bienvenido paisano”

SALTILLO, COAH.-De manera coordinada, los cuerpos de seguridad y de emergencia del Municipio de Arteaga se sumaron al operativo “Bienvenido, paisano 2022” y establecieron un punto estacionario de prevención y vigilancia en la carretera 57, a la altura del kilómetro 235 en el tramo de La Carbonera.

El Alcalde Ramiro Durán García dio a conocer que elementos de la Policía Municipal Preventiva, así como paramédicos de bomberos de Arteaga se instalaron en la gasolinera localizada en La Carbonera con un puesto de información a vacacionistas que llegan desde Estados Unidos para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos.

Dicho operativo se montó desde las primeras horas de la mañana de este jueves y permanecerá hasta las 00:00 horas de este viernes 16 de diciembre; sin embargo, habrá presencia constante en la carretera 57 por parte de los oficiales y bomberos de Arteaga para prevenir incidencias y brindar apoyo a las personas que pasen por el municipio con intenciones de continuar su tránsito a otros Estados de la República Mexicana.

Los elementos de seguridad dieron a conocer que por hora pasan alrededor de 400 camionetas en promedio con placas extranjeras y pese al alto número de paisanos que regresan a sus lugares de origen, hasta el mediodía de este jueves no se habían presentado incidencias ni situaciones de riesgo, no obstante, informaron que continuarán atentos a las labores de prevención y vigilancia durante dicho operativo.