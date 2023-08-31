Intensa labor en escuelas

Alumnos y docentes retomaron clases en escuelas limpias, gracias a la intensa labor de deshierbe, poda de árboles y retiro de basura que el departamento de Servicios Primarios llevó a cabo durante el período vacacional.

Jardines de niños, escuelas, secundarias, preparatorias y universidades recibieron la atención en cuanto a las acciones de limpieza, por parte de las cuadrillas que el Gobierno Municipal íntegro a través de dicha área y con el programa Empleo Temporal.

El mismo consistió en contratar a trabajadores de AHMSA quienes atraviesan por una difícil situación de desempleo y falta de pago de salario desde hace meses, y quienes hasta el día de hoy continúan activos desempeñando las mismas tareas con equipos y herramientas proporcionadas por el ayuntamiento.

Se atendió el Conalep, Escuela Sara Rendón, Moisés Asís, Secundaria 2, Capital Lemuel, Emiliano Zapata, Diana Laura, kinder 21 de Abril, y otras instituciones.

El objetivo fue generar un entorno más limpio y seguro para todos los estudiantes, siguiendo la instrucción del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya quien mantiene su compromiso con la educación y que la respuesta a este sector siempre será sí, para lograr una mejor sociedad.