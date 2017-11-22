Intenta sobrevivir el comercio ambulante

Frontera.- Comerciantes ambulantes están desesperados y tratando de sobrevivir con las bajos más ventas que por el momento registran y que solo les permiten obtener recursos que la ay proa de las veces no alcanza ni para los gastos primordiales del hogar como la luz , el agua o el gas poniendo su confianza en repuntar y mejorar sus ganancias en el mes de diciembre.

Y es que al menos desde mitad del presente año los comerciantes semifijos que a diario laboran sobre la calle Madero en la zona Centro han visto reducirse sus ventas ante la poca afluencia de consumidores y sobre todo por el incremento en los precios de productos básicos, lo que ocasiona que los ciudadanos solo compren lo necesario.

Pablo Olivo, vendedor de chácharas y artículos diversos expreso que el negocio ya solo les permite tener mínimas ganancias con las que solo subsisten ya que es complicado el que puedan pagar los gastos que el hogar obliga como prioritarios.

Señaló que incluso han visto que la situación es complicada para todos, porque incluso tiendas de mayoreo ubicadas en Monterrey y que son donde adquirían mercancía ya han cerrado también por las bajas ventas que registran y que ahora solo han ocasionado el cierre de las mismas.

Sostuvo que tienen confianza de que sea diciembre el mes en el que puedan recuperar sus ventas por las derramas económicas que se esperan, aunque también dijo que diciembre pasa muy rápido y la llegada de enero del siguiente año podría representar nuevamente la misma situación complicada como la que viven hasta hoy.

De igual manera sostuvo que al igual que él muchos otros comerciantes también viven solo de lo poco que tienen como ganancias por lo que sostuvo que son la mayoría los que viven el mismo problema.