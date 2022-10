Interesa a Gutiérrez Frontera y Castaños

FRONTERA COAH-. El municipio sigue en crecimiento, señaló el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya quien dijo que cada vez más empresarios se interesan en invertir en la ciudad del riel, uno de ellos grupo Gutiérrez y otro Cinépolis.

Comentó que Grupo Gutiérrez está pensando hacer un centro comercial de los más grandes en su lista, quieren una plaza grande, un centro comercial con plaza grande, por lo que tuvieron una reunión con personal del grupo en dicha reunión también estuvo presente Juan Antonio Garza García alcalde de Castaños, pues quieren invertir en Frontera y Castaños.

Sigue Frontera en crecimiento. Inversionistas de Gutiérrez y Cinépolis quieren estar en Frontera.

Mencionó que ellos ya traen un proyecto pero el municipio también hará su propuesta, ofrecerá algunos terrenos disponibles y se darán a conocer.

También mencionó que le hablaron ayer por la tarde, le informaron que hay gente de Saltillo y Ramos Arizpe que quieren invertir en la ciudad y también irá con gente de Cinépolis a la ciudad de México

Mencionó que está trabajando porque 5 hectáreas sean suficientes para ellos, están sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari para el centro comercial donde se habla de 200 millones de inversión solamente en la construcción.

"No sé si sea un hecho y no me gusta adelantarme pero de que están volteando a ver fuerte el crecimiento de la ciudad por la llegada de APTIV, Metelmex, del Grupo Industrial Monclova está muy fuerte", comentó.

Dijo que además recibió una llamada del licenciado Benavides quien le mandó un abrazo y le pidió que en breve puedan tener una reunión, el alcalde señaló que esto es un efecto domino por la llegada de muchas empresas en el municipio, este año van a cerrera muy fuerte en cuanto al tema económico.